Pescara-Legnago: biglietti in vendita per il match di Serie C

I tifosi del Delfino possono finalmente assicurarsi un posto per la prossima sfida del Pescara, che affronterà il Legnago nella 18ª giornata del campionato di Serie C, girone B. Il match, previsto per sabato 7 dicembre alle ore 17:30 presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, si preannuncia cruciale per le ambizioni di classifica delle due squadre.

Il Pescara punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e a mantenere vivo l’obiettivo promozione. Il Legnago, dal canto suo, cercherà di strappare punti importanti per allontanarsi dalla zona calda e dimostrare il proprio valore. La gara promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo in un confronto che si prospetta equilibrato.

I biglietti per il match sono già disponibili. I tifosi possono acquistarli online, attraverso il sito ufficiale del Pescara Calcio, o presso i punti vendita autorizzati in città. Le tariffe variano in base al settore scelto: dalla Curva Nord, tradizionalmente cuore pulsante del tifo biancazzurro, fino alla Tribuna Centrale, per chi desidera una visione privilegiata della partita.