Al palazzetto Ciro Quaranta il Campionato europeo 2024 di Kettlebell

Saranno 226 gli atleti, più 27 giudici, che parteciperanno al Campionato europeo 2024 di Kettlebell, organizzato a Pescara dall'Asd Life Sport, affiliata alla Federazione italiana di kettlebell sport (Fiks) e rappresentata da Cristian Di Santo. L'appuntamento sportivo si aprirà domani e proseguirà fino a domenica al palazzetto dello sport Ciro Quaranta di via Elettra. I partecipanti arriveranno, oltre che dall'Italia, da Irlanda, Germania, Ucraina, Svezia, Lituania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Repubblica Moldova, Ungheria, Polonia, Scozia e Inghilterra, come annunciato stamani in conferenza stampa da Cristian Di Santo, alla guida della Asd Life Sport di Pescara e da Oleh Ilika, presidente della World Kettlebell Sport Federation, alla presenza del sindaco Carlo Masci e dal consigliere comunale Adamo Scurti.

"In città accoglieremo circa 400 persone, provenienti da 14 Paesi", ha sottolineato Masci, "il che conferma che la scelta dell'amministrazione comunale di puntare sullo sport è stata giusta, tanto più che la città si trova in una posizione ideale a livello geografico. E Pescara, ha concluso, continua ad essere scelta come location per gli eventi, segno che qui gli sportivi vengono volentieri. Noi ringraziamo chi crede nella nostra città".

"Le tecniche usate per questa disciplina", ha sottolineato Scurti, "sono le stesse utilizzate per gli allenamenti di altre discipline" e da qui si comprende la centralità del Kettlebell. "Il nostro auspicio è che Pescara continui ad ospitare eventi di questo tipo, e ringraziamo la Federazione per aver scelto il capoluogo adriatico, visto che arriveranno qui da tutta Europa", ha detto sempre Scurti parlando del progetto legato a questo evento, nato qualche anno fa e che ha già portato a Pescara il campionato italiano. Ilika ha parlato di "un record di partecipazione per queste giornate, anche per quanto riguarda la presenza di 34 atleti junior" e ha sottolineato il "grande cuore della città" per l'accoglienza ricevuta.

Gli italiani saranno 71 e i pescaresi, tutti della Life Sport, sono Daniele Schiavone, Nicholas Di Blasio e Vincenzo Di Rosario. "Dopo il grande successo dei Campionati italiani", ha detto Di Santo, "abbiamo puntato più in alto, con gli Europei, e Pescara ha risposto positivamente". Domani, alle 17:45, la cerimonia ufficiale di apertura del Campionato.