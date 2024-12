Celebrata in Comune la 28a edizione della Festa dello Sport [FOTO]

Con il sindaco Carlo Masci e l'assessore allo sport Patrizia Martelli a rivolgere personalmente domande ai premiati di turno, e con alcune anticipazioni per l'intitolazione dell'impianto sportivo di Zanni all'indimenticato giocatore e allenatore di calcio Bruno Pace, e di tre strade importanti ad autentiche leggende del volante come Manuel Fangio, Tazio Nuvolari e Sterling Moss, si è svolta in maniera molto partecipata, nella sala consiliare del Comune, la 28a edizione della Festa dello Sport. A presentare l'evento sono stati il giornalista Paolo Minnucci e la pluricampionessa italiana ed europea di kickboxing Mimma Mandolini, coadiuvati da vallette d'eccezione come alcune vincitrici del concorso di Miss Adriatico Michela Rossi, Silvia Severo, Shasa Cappellari, Agnese Ruggero e Giorgia Martinelli.

A consegnare i prestigiosi riconoscimenti sono stati, con il sindaco e l'assessore, anche l'on. Guerino Testa, il giudice Italo Radoccia, Gino Baldassarre, da 50 anni l'immagine del centro sportivo Yale, il giornalista Vincenzo Cilli, la coreografa Barbara Di Marco e, tra gli altri, anche Fabio e Davide De Vincentiis della Bedavis, la nota azienda di abbigliamento che ha vestito le hostess di turno. Una ventina di momenti celebrativi tra cui la premiazione del centrocampista della capolista della serie C Pescara calcio Matteo Dagasso, le campionesse mondiali di danza sportiva della scuola Professione Danza, il pluridecorato estremo difensore del futsal a livello mondiale Stefano Mammarella, le pattinatrici Asja Varani ed Edda Paluzzi, la ginnasta Alice Capozucco, la campionessa mondiale paralimpica di apnea Ilenia Colanero,i campioni delle arti marziali Pino Petrini per il Jiu Jitsu, Martina Magnante per la kickboxing e Laila Ermano per il karate, le squadre femminili dell'Altino Volley e della pallamano Handball Teramo , Vincenzo Sicignano e la bocciofila Torrese per le bocce, Joel Boganelli dell'Amicacci Giulianova per il basket in carrozzina, fino ad arrivare alla poliedrica giornalista sportiva di Rete 8 Mila Cantagallo.

"Lo sport abruzzese ha dimostrato di godere di ottima salute - ha detto l'assessore Martelli - e noi siamo stati davvero felici di ospitare tutti questi campioni in municipio". Ospiti d'onore della rassegna sono stati i cantanti Maurizio Tocco e Federica Pento, che si sono esibiti con successo con il loro brano “Per due come noi”, che sta letteralmente spopolando sui social.