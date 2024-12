Giocatore di basket aggredisce arbitro, daspo in arrivo

Dà un pugno all'arbitro e alla fine arriva la proposta di Daspo. E' accaduto ad un giocatore di basket dilettante, un 27enne residente nella provincia dell'Aquila, che ha colpito il fischietto nel corso di una rissa sul parquet. I Carabinieri di Pescara hanno avanzato la proposta di adozione di un Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive volto a inibirgli la partecipazione futura a eventi sportivi. Tutto è accaduto al termine dell'incontro di basket tra le squadre del Francavilla Sport Zone e Castel di Sangro, valido per il campionato regionale.

Le cronache riportano che Il giocatore del Castel di Sangro avrebbe colpito con un pugno al volto il direttore di gara, a cui si era avvicinato senza alcun preavviso. L'aggressione si è consumata sotto gli occhi del pubblico presente all'interno della palestra di via Colle Marino del Liceo Da Vinci, a Pescara. Il malcapitato non ha voluto ricevere le cure immediate dal personale del 118, riservandosi però di recarsi autonomamente presso l'ospedale locale per accertamenti. Lo stesso, inoltre, ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia contro il suo aggressore.