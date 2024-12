Due giovani pugili pescaresi all'assalto della Malesia [FOTO]

Due promettenti atleti del Boxing Team Cremonese - Life Sport Pescara sono stati convocati per un'importante riunione pugilistica che si terrà nell'arcipelago malese nel prossimo mese di febbraio. Si tratta degli youths Loris Fusilli (67 kg) e Andrea Italiani (71 kg) che sono entrati di diritto nel circuito internazionale del Top Rank di Las Vegas. A guidare la delegazione pescarese nell'avventura in Malesia saranno il presidente Cristian Di Santo e il maestro Cristian Cremonese.

Prima della partenza per Kota Kinabalu, dovranno affrontare avversari di pari livello nella riunione pugilistica in programma venerdì 13 dicembre al Palasport di Carbonia, in Sardegna dove il clou è rappresentato dalla sfida fra Lorente e Grandelli per l'assegnazione del titolo europeo dei pesi piuma. L'intero programma della serata, compresi gli incontri AOB, sarà trasmesso in diretta su Dazn.