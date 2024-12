Pallanuoto, contro il CC Lazio la prima del Pescara a Le Naiadi

Messo in archivio il pareggio per 12-12 nella vasca della Delta, il Pescara Nuoto e Pallanuoto è pronto a riabbracciare i suoi tifosi, nella prima sfida casalinga della nuova stagione. A Le Naiadi, per la seconda di campionato, domani pomeriggio alle 17.30 arriva il CC Lazio, squadra costruita grazie ad un mix di esperienza e gioventù e che tanto bene ha fatto nella gara d’esordio.

I biancazzurri di mister Paolo Baiardini vanno a caccia del primo successo stagionale e per farlo contano anche sull’apporto del pubblico, che quest’anno deve tornare ad essere l’uomo in più del Delfino, di nuovo a casa sua. In settimana la squadra ha lavorato in vasca, al netto di qualche malanno di stagione che però non ha ostacolato la voglia di mettersi alle spalle una prova dai due volti come quella di sabato scorso, molto positiva nella prima parte, meno nella seconda.

“Domani ci aspetta un partita importante", spiega mister Baiardini prima della sfida. "La prima in casa di questo nuovo ciclo, contro una squadra che ha il giusto mix tra esperienza e gioventù e che la scorsa settimana, nella partita d’esordio, si è comportata molto bene". Poi sui suoi: “Noi veniamo da una settimana complicata. Qualche malanno di stagione non ha fermato però il lavoro settimanale e la volontà di riscattare una prestazione dai due volti di sabato scorso. L'obiettivo sarà quello di dare stabilità e continuità al nostro gioco in ogni momento della partita”.

E chiude sui tifosi: "Aspettiamo il nostro pubblico che ci darà una mano in più, ne sono certo”. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Pescara Nuoto e Pallanuoto.