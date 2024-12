Il Lunedì del Delfino

L’auspicato pareggio al fine ha sorriso al Delfino, che può proseguire il sogno proibito di strappare la promozione in serie B ai più quotati avversari della Ternana. L’atteso scontro al vertice ha regalato emozioni a non finire, nonostante lo 0-0 finale, mettendo a dura prova le coronarie dei tifosi biancazzurri. Tante le occasioni, soprattutto nella seconda parte della gara, per gli umbri, almeno tre delle quali davvero clamorose, sventate dal solito Alessandro Plizzari in totale stato di grazia.

Per il Pescara, spuntato più del solito, invece nessun particolare brivido a favore, tanto che il portiere avversario si è limitato a sbrigare l’ordinario.

Dovessimo pronosticare chi vincerà il campionato al termine del big match di ieri temiamo che non avremmo molti dubbi nell’indicare i rossoverdi, apparsi davvero una corazzata, con alcuni elementi, fra tutti l’olandese, scuola Ajax, Kees de Boer, oltre modo fuori posto in questa categoria. Fa ancora più male a questo punto, ripensare ai sei punti clamorosamente e malamente persi in casa contro Pineto e Legnago, che avrebbero fatto sembrare il pareggio di ieri molto simile ad un successo per gli uomini di Baldini.

Fra l’altro la Virtus Entella non si è lasciata sfuggire l’occasione, andando a vincere contro il Milan Futuro in quel di Solbiate Arno, conquistando così i tre punti necessari a raggiungere Pescara e Ternana. Una classifica davvero spettacolare che consentirà praticamente una nuova partenza alla pari da gennaio.

Unica nota davvero stonata ieri pomeriggio il tappeto molto poco erboso dell’Adriatico, indegno per una cornice di pubblico, anche televisiva, di assoluto pregio per la serie C. Non abbiamo idea a chi si debba imputare la responsabilità di aver fatto sfigurare la città di Pescara verso chiunque abbia assistito all’incontro, che peraltro, anche e ovviamente, ha penalizzato i giocatori più talentuosi, limitandone le prestazioni e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Ci si augura non debba più accadere.

Nel darci appuntamento fra due settimane, precisamente lunedì 6 gennaio, all’indomani della difficilissima trasferta di Sassari contro la Torres, attualmente quarta forza del girone, non resta che augurare a tutti i tifosi del Pescara e ai loro cari i più sinceri auguri di Buone Feste, sperando fin da ora che il prossimo anno ci regali il tanto atteso ritorno nel calcio che conta.