La trasferta contro il Villa York apre il nuovo anno del Pescara Pallanuoto

Torna oggi il campionato di serie B, con il Pescara Nuoto e Pallanuoto impegnato al Foro Italico di Roma contro il Villa York, nella terza giornata della regular season del girone 3. Trasferta non agevole quella che attende i ragazzi di mister Paolo Baiardini, alla ricerca del primo colpo in trasferta. I biancazzurri partono verso la capitale con la voglia di confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultimo appuntamento del 2024 contro il Babel, gara che è valsa il primo successo stagionale.

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto si presenta alla sfida con 4 punti in classifica, frutto di una vittoria e di un pareggio, un bottino che il Delfino vuole incrementare per alimentare delle ambizioni mai nascoste. Dopo lo stop per le festività natalizie, da qualche giorno la squadra è tornata a lavorare a Le Naiadi e adesso è pronta a rituffarsi in clima campionato, a distanza di quasi un mese rispetto all’ultimo match.

“Ci aspetta una trasferta insidiosa, al ritorno dopo la sosta per le feste e dopo un lungo periodo senza partite”, analizza mister Baiardini. “Giochiamo contro una squadra ben allenata, che non ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, chiusa al secondo posto con la qualificazione ai play-off”. E aggiunge: “Noi abbiamo qualche problemino fisico ma andremo al Foro Italico sempre per dire la nostra, cercando di fare un altro passo per il nostro cammino di squadra”.