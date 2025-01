Pallanuoto, il Pescara capolista riceve la Roma 2020

Con il primo posto in classifica e 7 punti conquistati nelle prime tre sfide, il Pescara Nuoto e Pallanuoto torna di scena a Le Naiadi, dove nella quarta giornata del campionato di serie B riceve oggi pomeriggio, alle 17.30, la Roma 2020. I ragazzi di mister Paolo Baiardini vogliono proseguire il percorso iniziato prima di Natale, che non senza difficoltà ha portato i biancazzurri in vetta alla graduatoria. Di certo c’è ancora da lavorare, come sottolineato dallo stesso allenatore nei giorni scorsi: nell’ultimo turno si sono visti segnali importanti sotto il profilo della voglia e della grinta di un gruppo che ci ha creduto fino alla fine, ma occorre crescere come collettivo.

I risultati tuttavia aiutano la squadra ad acquisire fiducia, e in tal senso anche la vittoria arrivata contro il Villa York sulla sirena costituisce un’importante iniezione di fiducia, alla vigilia di un doppio turno casalingo. In settimana la squadra ha proseguito il lavoro in vasca, intervallato dall’amichevole di mercoledì ad Ancona. Ora la testa è rivolta alla Roma 2020, squadra che non ha cambiato molto rispetto alla passata stagione e che fin qui ha raccolto tre punti in altrettante giornate, frutto di un successo e due sconfitte.

“Ci aspetta una partita impegnativa con una squadra ben organizzata e con buone individualità", analizza mister Paolo Baiardini. "L'anno scorso si sono qualificati ai play off e non hanno cambiato molto. La Roma 2020 è sicuramente una squadra che lotterà anche questa stagione insieme a noi per un posto playoff. È la squadra che ci ha battuto in un torneo pre-season e oggi avremo sicuramente voglia di riscattare quell'episodio, sostenuti dal nostro pubblico”.