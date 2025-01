Liberatoscioli e la carica dei 2009 di Tiberi: “Momento magico, ma ora vogliamo la Coppa”

E’ un momento magico per Paolo Liberatoscioli, portiere 2009 della Curi Pescara, impegnato con il gruppo di mister Tiberi nella corsa a Coppa Abruzzo e titolo regionale, ma anche sul fronte prima squadra – dove Bonati lo sta già testando negli allenamenti – e quello Rappresentativa. Non solo quella regionale, ma anche quella nazionale della Lnd per il centro Italia. Proprio quest’ultima convocazione, condivisa in settimana con il compagno di squadra Ruggieri, gli ha riempito il cuore di emozioni.

“E’ stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti tanto e ci siamo resti conto di come il livello generale dei nostri coetanei sia molto più alto rispetto a quello a cui siamo abituati. Sapevamo che era un’occasione da cogliere, abbiamo dato il massimo per dare soddisfazione a noi stessi, ma anche alla società”, racconta Paolo, che fa parte anche dei 4 convocati dalla Rappresentativa regionale di categoria. La Curi ha il record di convocati in Under 17 in Abruzzo. “Un risultato frutto del lavoro del mister, ci ha fatto migliorare tanto in questi mesi. Queste convocazioni ne sono la prova”.

Liberatoscioli, due anni fa in prova all’Under 15 del Torino, fa parte dei 2009 che stanno svolgendo degli allenamenti con la prima squadra di Bonati. “Con mister Bonati c’è un bellissimo rapporto, lo ringrazio di cuore per l’opportunità. Anche quest’estate mi ha permesso di andare in prima squadra e fare esperienza, allenarmi a ritmi diversi da quelli delle giovanili. Un momento che mi ha aiutato a crescere. Debuttare in Eccellenza? Se ci sarà la possibilità, e se lo meriterò, spero di avere una chance. Sarebbe un primo obiettivo personale per il mio futuro”.