Prende il via il percorso della 39esima edizione di BicincittÃ 

Prende il via il percorso della 39esima edizione di Bicincittà, presentata nella Sala Giunta del Comune di Pescara alla presenza dell'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, del sindaco Carlo Masci, della responsabile del progetto nelle scuole, Cristina Tarquini e dei dirigenti Uisp responsbaili della manifestazione sportiva, Mario Granito e Luciano Ferrero.

Bicincittà è un grande appuntamento della Uisp fortemente voluto dall’assessorato allo Sport del Comune di Pescara e dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, che culminerà l’11 maggio 2025 con la festosa e colorata pedalata cittadina che si svolgerà in contemporanea in molte altre località italiane e che nel 2024 ha visto la partecipazione a Pescara di circa mille persone.

Prima arrivare al mese di maggio, però, ci sono diverse tappe che vedono coinvolti gli studenti pescaresi. Come già da vari anni, anche per il 2025 è stato indetto un concorso di idee, rivolto a tutti gli alunni delle scuole di Pescara, da 3 a 19 anni, e sono stati creati tre temi. E sono:

1) TEMI ‘GRAFICO-PUBBLICITARI’

gli alunni potranno realizzare:

- uno slogan per BICINCITTA’

- un logo per BICINCITTA’

- il progetto di un gadget per BICINCITTA’

2) TEMI ‘GIORNALISTICI’

gli alunni potranno produrre un articolo di giornale su questi temi:

- storia di un/una ciclista famoso/a

- un’esperienza personale in bicicletta

- intervista a un ciclista urbano

3) TEMI ‘COREOGRAFICI/MUSICALI’

gli alunni potranno produrre ed eseguire:

- una canzone sulla bicicletta

- una coreografia a tema sulla bicicletta

Per partecipare al concorso è necessario inviare gli elaborati, da lunedì 27 Gennaio fino al 31 marzo al seguente indirizzo: lucianoferrero1954@gmail.com . Tutte le scuole che parteciperanno riceveranno una targa ricordo e tutti i lavori prodotti saranno esposti in piazza della Rinascita il giorno della manifestazione. Oltre al concorso di idee, le scuole sono naturalmente invitate a partecipare alla pedalata cittadina, hanno detto i promotori con l'assessore Martelli.

Come? Il giorno precedente o la mattina stessa ci si iscrive, compilando una scheda con il proprio nome, cognome e scuola di appartenenza. Si può donare una somma di denaro, anche piccola, che contribuirà alla raccolta fondi per cause benefiche. È importante conservare il bigliettino di iscrizione, perché al termine della pedalata ci saranno dei bellissimi premi in palio ad estrazione. Le scuole che avranno partecipato con maggior numero di alunni, vinceranno piccoli premi e gadget.