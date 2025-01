Il Pescara Pallanuoto non sbaglia: Libertas Roma Eur battuta 12-9

Quarto successo consecutivo per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nella quinta giornata del campionato di Serie B supera 12-9 la Libertas Roma Eur a Le Naiadi, mantenendo il primo nella classifica del girone 3. Partita non facile per i biancazzurri, che dopo un buon inizio hanno incassato un break di 4-0 a metà del secondo parziale. Poi però i ragazzi di mister Paolo Baiardini sono stati bravi a reagire, risalendo la china, prendendo il comando della sfida per non perderlo più fino al suono della sirena.

Con questo successo il Delfino porta a +2 il vantaggio sulla seconda, la Pol. Delta, in attesa del prossimo impegno, sabato prossimo in casa del Civitavecchia. Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Calcaterra (4), Di Pasquale (3), Cunko (2), Giordano, De Santis e Micheletti. Per la Libertas gol di Cavallucci (2), De Luca V. (2), Boccia (2), Colonna, Olivieri e Calvi.

PARZIALI: 3-2, 3-4, 3-1, 3-2

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice", dice Daniele Di Pasquale, autore di 3 reti. "Siamo andati anche sotto nel punteggio, ma la forza del collettivo ci ha consentito di raddrizzare la sfida e portare a casa altri 3 punti importanti".

E ancora: "Abbiamo avuto momenti di difficoltà, ma con gli accorgimenti del mister l’attacco è migliorato e tutta la squadra ne ha beneficiato. La squadra cresce con il passare delle settimane e si vede". Poi conclude: "Ora pensiamo a Civitavecchia, campo sempre ostico. Andremo lì per provare a fare il nostro gioco e portare a casa punti".