EvÃ² Archery Team, l'eccellenza del tiro con l'arco di Scafa e Pescara alla conquista dei campionati nazionali

Evò Archery Team, la squadra di tiro con l’arco della società sportiva dilettantistica Evò Real Fitness ARL, è una delle realtà più promettenti del panorama sportivo italiano. Fondata nel 2018 e affiliata alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l'Arco), questa squadra sta facendo parlare di sé non solo per le sue performance straordinarie, ma anche per il contributo che atleti abruzzesi, come Luca Mariani, stanno dando al successo del team.

Evò Archery Team ha recentemente conquistato il primo posto nel ranking nazionale, un traguardo che è il risultato di anni di duro lavoro, determinazione e di una sinergia perfetta tra i suoi membri. Luca Mariani, atleta di Scafa (Pescara), è tra i protagonisti di questa impresa, affermandosi come una delle punte di diamante del team, che ha saputo distinguersi nelle gare più importanti a livello nazionale.

La squadra, composta da atleti sia maschili che femminili, partecipa regolarmente alle competizioni nazionali, qualificandosi per la tappa finale dei Campionati Italiani Indoor a Pordenone, che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2025. I risultati ottenuti nelle ultime settimane sono stati decisivi per questa posizione di vertice: gare come quelle del 27 ottobre, 3 e 17 novembre hanno visto Evò Archery Team esprimere il massimo livello di preparazione e determinazione.

Nel corso del 2024, la squadra ha ottenuto numerosi successi, con prestazioni di rilievo nelle principali competizioni nazionali. Tra i traguardi più significativi, l'argento conquistato nella Coppa Italia Master con la squadra maschile, e i successi individuali, tra cui due argenti: uno nell'individuale maschile assoluto e uno nell'individuale femminile. A questi si aggiungono il bronzo individuale a Teramo e il settimo posto assoluto al Campionato Italiano Indoor di Pordenone2024.

Il coach Romeo Liaci, che guida la squadra con passione e competenza, evidenzia l'importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra i membri, che ha permesso al team di raggiungere una posizione di prestigio nel ranking nazionale. La squadra si distingue per la presenza di individualità di alto livello, come Luca Mariani e Benedetto Didonna di Rutigliano, il cui apporto è stato fondamentale per ottenere questi risultati.

Inoltre, Evò Archery Team ha consolidato il proprio status di eccellenza anche a livello internazionale. Nel luglio 2023, la squadra ha conquistato una medaglia d'oro in una gara internazionale a Malta, mentre nel dicembre 2023, durante una tappa nazionale a Napoli, ha vinto due ori, uno per la squadra maschile e uno individuale assoluto nel compound.

L’ascesa di Evò Archery Team non solo rappresenta un successo per la squadra, ma anche per l’intero territorio abruzzese. Atleti come Luca Mariani portano avanti con orgoglio i colori di Pescara e Scafa, mostrando a tutti che con impegno e dedizione è possibile raggiungere l’eccellenza, anche in sport tecnici e competitivi come il tiro con l’arco.

Con l’obiettivo di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi, Evò Archery Team è pronta ad affrontare i prossimi impegni, tra cui il Campionato Italiano Indoor di Pordenone. La squadra continua a fare la storia nel tiro con l’arco, con la speranza di portare ancora una volta in alto, oltre alla Puglia, anche il nome di Pescara e della regione Abruzzo.