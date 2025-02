Pescara e l'hockey, altri appuntamenti

Giorni di grande hockey a Pescara.

Il Palazzetto Papa Giovanni Paolo II, nel fine settimana scorso, è stato il cuore pulsante dell’hockey indoor con le Finali dei Campionati Italiani Serie A Élite Maschile e Femminile.

"Ma non è finita - si legge in una nota del Comune di Pescara -. Sabato 8 febbraio vivremo un evento speciale all’insegna sport, inclusione e passione. Alle 9:30 si svolgerà il 1° Trofeo dell’Amicizia, una competizione che vedrà in campo atleti diversamente abili. Sempre sabato 8 febbraio, dalle 15:00 alle 19:00, e domenica 9 febbraio, dalle 10:30 alle 13:30, si svolgeranno le Finali dei Campionati Italiani Under16 femminile.

Vi aspettiamo con la Federazione e l’Asd Uguali nello sport “G. Visini” per tifare insieme e vivere l’emozione di queste grandi competizioni".