Festa per i Campioni d’Italia del Marathon Club-Manoppello Sogeda e premiazioni del circuito Ultra Abruzzo

Un “poker” di celebrazioni a Manoppello per il mondo del podismo abruzzese presso la Casa del Pellegrino, location che ospita sabato 15 febbraio la ricorrenza dei 40 anni dell’anniversario della fondazione del Marathon Club-Manoppello Sogeda, la celebrazione della conquista del titolo di Campione d’Italia IUTA di ultra maratona per il secondo anno di fila, unitamente a quella del Campionato di combinata per società strada-trail, oltre allo svolgimento delle premiazioni del circuito Ultra Abruzzo.

Sono i momenti salienti di questa straordinaria festa (inizio alle 13:00) con il presidente del Marathon Club-Manoppello Sogeda Venturino Febbo e il direttore tecnico del sodalizio manoppellese Franco Schiazza a fare gli onori di casa e ad accogliere tutti gli associati per celebrare i successi sportivi dell’anno solare 2024 ed inaugurare simbolicamente la stagione agonistica 2025.

Durante la festa, spazio alla proclamazione dei vincitori del circuito Ultra Abruzzo che nel 2024 ha incluso competizioni di 6 ore, 8 ore, ultramaratone e ultratrail svoltesi tra maggio e dicembre in diverse località abruzzesi, tra cui Chieti, Atessa, Santo Stefano di Sessanio, Ripa Teatina, Manoppello, Treglio, Pescara, Civitaquana e Paglieta, sotto l’egida della UISP regionale Abruzzo e Molise.