STEM@IT di Pescara vince per il secondo anno consecutivo la fase regionale della First Lego League e vola alle finali nazionali di Genova

Per il secondo anno consecutivo, la squadra STEM@IT di Pescara ha trionfato nella fase regionale della First Lego League Challenge, svoltasi a Fermo sabato 15 febbraio 2025. Con questa vittoria, il team si è nuovamente qualificato per la fase nazionale, che si terrà a marzo a Genova.

La First Lego League Challenge è una competizione internazionale che coinvolge studenti dai 9 ai 16 anni, mettendo alla prova le loro competenze in programmazione, ingegneria e problem solving attraverso la costruzione e programmazione di robot Lego. La squadra STEM@IT di Pescara, composta da studenti di età compresa tra 9 e 13 anni, si è distinta tra le partecipanti, conquistando un posto tra i finalisti che si sfideranno nella fase nazionale di Genova.

La First Lego League è un’iniziativa globale presente in oltre 110 paesi, con l’obiettivo di stimolare nei giovani la passione per le discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), promuovendo collaborazione e innovazione. Nella stagione 2024, intitolata "Crescendo", hanno partecipato 3.468 squadre provenienti da 28 paesi nella categoria FIRST LEGO League Challenge, a dimostrazione della portata e dell’importanza dell’evento.

In Italia, la competizione ha visto la partecipazione di circa 40 squadre e oltre 1.000 partecipanti, con il supporto di 16 giudici per valutare i progetti. Durante il torneo, vengono montati più di 9.999 pezzi Lego. Nel 2024, la finale nazionale si è svolta a Salerno, mentre quest'anno sarà ospitata a Genova, riunendo le migliori squadre del paese.

I componenti del team STEM@IT di Pescara che rappresenteranno la città nella finale nazionale sono: Alessandro Micolitti, Leonardo Antico, Francesco Nanni, Jonathan Bascelli, Victor Figueiredo Vasconcellos, Igor Figueiredo Vasconcellos, Mattia Bucciarelli, Ginevra Moretti, Giovanni Di Giuseppe, Elettra Mariani, Marco Yoel e Lorenzo Antonucci.

Con questo risultato, Pescara si conferma un punto di riferimento nell’educazione alla robotica, portando in alto il nome della città a livello nazionale. Pescara ora attende con entusiasmo la finale, dove il team avrà l’opportunità di competere con i migliori gruppi italiani e, magari, guadagnarsi un posto nelle competizioni internazionali.