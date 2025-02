Pescara 'patria' della velocità su rotelle

Trenta titoli tricolori, più di 1.200 atleti partecipanti nei due weekend di gare, oltre 80 società provenienti da tutta Italia, con una rilevante presenza di pattinatori plurimedagliati a livello internazionale, iscrizioni in evidente aumento, soprattutto tra i giovanissimi.

Sono solo alcuni dei numeri dei Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa 2025 che hanno mandato in scena, nell’ultimo fine settimana, la prima parte di gare. In Abruzzo assegnati i titoli delle categorie Ragazzi e Ragazzi 12, riservate agli atleti compresi tra i 12 e i 14 anni.

La città adriatica tornava ad ospitare gli Indoor per la sesta volta negli ultimi sette anni e si è confermata patria della velocità su rotelle.

Pattinodromo Ex Gesuiti gremito di spettatori e appassionati, colorato da una straordinaria partecipazione dei team. Entusiasmo alle stelle, bellissimo il colpo d’occhio regalato, con tutti i presenti pronti a supportare le giovani promesse del pattinaggio azzurro, sotto lo sguardo attento del commissario tecnico della Nazionale, Massimiliano Presti.

“Pescara si conferma la patria del pattinaggio corsa nazionale e internazionale – ha sottolineato il consigliere federale di Skate Italia, Francesco Zangarini – L’impianto cittadino è una delle due strutture punto di riferimento in Italia e si presta in maniera eccellente ad ospitare eventi di questa portata. I numeri degli iscritti, soprattutto nelle categorie dei più giovani, sono incoraggianti e in aumento di anno in anno. Solo per questi Campionati Indoor abbiamo avuto un incremento di atleti del 40%. Dati che ci spingono a lavorare per il futuro. Abbiamo infatti avviato un progetto di promozione – ha evidenziato Zangarini – per portare sempre più giovanissimi a indossare i pattini. Iniziative che renderanno più forte tutto il movimento, in particolare in ottica Nazionale Azzurra”.

Abruzzo in evidenza grazie a Eva Angelucci della ASD Pattinaggio Pescara che in casa centra il titolo italiano, nella gara della 3000 metri punti, categoria Ragazzi F. Gli altri due ori abruzzesi sono quelli di Osvaldo Pistilli, della Giulianova S. Inline, nella prove Ragazzi 12 M della 1,5 giri sprint e della 12 giri a punti.

Non poteva esserci prologo migliore per la Competizione 2025 che vedrà il suo secondo atto il prossimo fine settimana, dal 21 al 23 febbraio, quando a scendere in pista saranno i Senior, con tutti i big italiani coinvolti, e le categorie Junior e Allievi.

Sarà nuovamente spettacolo sui 175 metri in asfalto a grana fine e a curve sopraelevate del Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti”, per i Campionati Indoor organizzati dall’ASD Pattinaggio Pescara, sotto l’egida di Skate Italia Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il supporto del CONI, del Comitato Regionale Skate Italia e il sostegno della Città di Pescara e della Regione Abruzzo.

Segui le gare del prossimo weekend in diretta streaming sulla FisrTv: https://www.fisrtv.it/

Tutti gli aggiornamenti sui Campionati Indoor di Pescara sulle pagine federali:https://www.fisr.it/

Medaglie 15/16 Febbraio Cat. Ragazzi e Ragazzi 12

Giro atleti contrapposti Ragazzi M

1 Sante Pacioni – Skyroller MC

2 Giacomo Bassetti – Nuova Rinascita RA

3 Valentino Milani – Patt. S. Mauro TO

Giro atleti contrapposti Ragazzi F

1 Melissa Chinellato – Patt. Spinea VE

2 Ginevra Di Filippo – Patt. Samben.si AP

3 Susanna Baldassarri – APD Juvenilia MC

Giro atleti contrapposti Ragazzi 12 M

1 Domenico Marotta – Speedyroller Cassano

2 Elia Scolà – Roller Civitanova MC

3 Leonardo Rosoira – Pol. Bellusco MB

Giro atleti contrapposti Ragazzi 12 F

1 Elisabetta Di Sciuva – Patt. S. Mauro TO

2 Chiara Tatti – Roller Carbonia ASD

3 Giovanna Sara Pinna – ASD Terrasarda

3000 m punti Ragazzi F

1 Eva Angelucci – ASD Patt. Pescara

2 Benedetta Ricci – Roller Green AP

3 Alice Zorzi – Debby Roller Team RM

3000 m punti Ragazzi M

1 Andrea Iuliani – Piace Skaters PC

2 Gioele Siringo – Skating Inline Priolo

3 Valentino Samuel Polverini – Roller civitanova

12 giri punti ragazzi 12 F

1 Bianca Nolli – Piace Skaters

2 Allegra Allegri – Mens Sana Siena

3 Giulia Latino – Roma 7 Patt.

12 giri punti ragazzi 12 M

1 Osvaldo Pistilli – Giulianova S. Inline TE

2 Panunzio Gioele – Vado Ligure Asd

3 Leonardo Ferrante – Anpinline MI

1,5 giri sprint Ragazzi M

1 Andrea Iuliani – Piace Skaters PC

2 Davide Sdrubolini – Apd Juvenilia MC

3 Marie Paul Mazzi – Pol. Bellusco MB

1,5 giri sprint Ragazzi F

1 Ginevra Di Filippo – Patt. Samb.si AP

2 Melissa Chinellato – Patt. Spinea VE

3 Yara Rachele Dolci – Pol. Bellusco MB

1,5 giri sprint Ragazzi 12 M

1 Osvaldo Pistilli – Giulianova S. Inline TE

2 Gioele Panunzio – ASD Vado Ligure SV

3 Leonardo Rasoira – Pol. Bellusco MB

1,5 giri sprint Ragazzi 12 F

1 Elisabetta Di Sciuva – Patt. S. Mauro TO

2 Bianca Nolli – Piace Skaters PC

3 Chiara Tatti – Roller Carbonia Asd

Americana Ragazzi M

1 Nuova Rinascita RA

2 Patt. Spinea VE

3 Pol. Bellusco MB

Americana Ragazzi F

1 Alte Ceccato Club VI

2 Debby Roller Team RM

3 Speedyroller Cassano MI

