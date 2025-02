Storica promozione per l'Abruzzo nella Spada a squadre

È stata Catania a farsi teatro della serie C2 di Spada maschile e femminile per la zona Sud. Nella giornata di domenica 16 febbraio le pedane allestite nel complesso SiciliaFiere di Misterbianco hanno ospitato la competizione che metteva in palio l'ambita promozione in serie C1. Obiettivo centrato per l'Abruzzo nella Spada femminile, dove la formazione del Club Scherma Pescara ha conquistato una storica promozione nella serie più alta.

La formazione composta da Anastasia Zitti, Antonina Rudnytska, Allegra Cimaglia e Valentina Trave ha saputo farsi strada fino alle fasi calde di gara, superando l'Accademia della Scherma Reggio Calabria per 45-42, Trapani Scherma per 45-39 e Scherma Modica per 45-33.

Quinta piazza e promozione in cassa per il quartetto pescarese, che permette così alla Spada abruzzese di competere per la prima volta nella serie superiore nella prossima stagione.

In gara per l'Abruzzo anche la formazione maschile del Club Scherma Pescara: il quartetto composto da Matteo Bellafante, Mario Cerino, Francesco Valerio Di Pietro e Niccolò Ippoliti sfiora per una manciata di stoccate la promozione in serie C1, conquistando comunque un piazzamento nei primi otto classificati, la zona premiazioni per quanto riguarda lo sport della scherma.

Un risultato di grande prestigio per tutto l'Abruzzo, che proseguirà la stagione con il campionato regionale Under 14 e le fasi finali nazionali Under 17, Under 20 e Assoluti.