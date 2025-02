Il Pescara mette in guardia: "Falso profilo social che utilizza il nome di Daniele Sebastiani"

"A seguito di numerose segnalazioni comunichiamo la presenza di un profilo falso che utilizza impropriamente il nome del presidente Daniele Sebastiani. Vi invitiamo a non interagire con tale account e a fare riferimento esclusivamente ai nostri canali ufficiali in quanto al momento il presidente Sebastiani non è in possesso di nessun profilo social".

E' quanto scrive, sulla sua pagina Facebook ufficiale, la Pescara Calcio, aggiungendo: “Abbiamo già segnalato la questione alla piattaforma e vi invitiamo a fare lo stesso per aiutarci a contrastare la diffusione di informazioni false”.