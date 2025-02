Scherma, nominati i delegati provinciali per l'Abruzzo

Due giorni di intenso lavoro per il Consiglio della Federazione Italiana Scherma, che si è riunito nel fine settimana del 15 e 16 febbraio a Catania, nel complesso Sicilia Fiere, in occasione delle competizioni zonali. L'Abruzzo è stato protagonista con la nomina di quattro Delegati, uno per ogni provincia. I nomi scelti sono Gennaro Falcone per Chieti, Quintino Moca per L'Aquila, Damiano Di Marco per Pescara e Maurizio Consorte per Teramo.

Tutti e quattro vantano un curriculum ampio e di spicco nel mondo della scherma: Gennaro Falcone, Presidente del Circolo Teate Scherma, è stato insignito nella scorsa stagione del Distintivo d'Onore dalla Federazione, Quintino Moca, Presidente dello Scherma Club Gymnasium, è referente dei Caf territoriali per la regione e organizzatore di numerosi appuntamenti e competizioni nazionali; Damiano Di Marco, dirigente del Circolo Scherma Flaiano Pescara, è armiere d'esperienza e punto di riferimento per i tecnici delle armi della regione, Maurizio Consorte, tecnico dello Scherma Club Gymnasium, ha ricoperto a lungo e con successo il ruolo di responsabile del Gruppo Schermistico Arbitrale regionale.

Ai quattro nuovi delegati provinciali vanno gli auguri di buon lavoro da parte del nuovo delegato regionale per l'Abruzzo, Vincenzo De Bartolomeo, che si è congratulato per le nomine, rientranti nel piano di riorganizzazione ed efficientamento dei quadri della scherma abruzzese. In quest'ottica rientra anche la nomina dell'addetto stampa regionale, Claudia Falcone, raggiungibile all'indirizzo mail abruzzoscherma@gmail.com.