Pescara Pallanuoto, testacoda nella vasca della RN Roma Vis Nova

Ottava e penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16.45, farà visita alla RN Roma Vis Nova. La classica partita trappola quella che a Monterotondo attende i ragazzi di mister Paolo Baiardini, al comando della classifica con 19 punti. I padroni di casa infatti chiudono la graduatoria con un solo punto conquistato nelle prime sette giornate e contro la capolista si apprestano a scendere in acqua con lo spirito di chi non ha nulla da perdere.

La sosta ha consentito al Delfino di trascorrere due settimane di lavoro in vasca, con un gruppo confortato dalle cinque vittorie consecutive arrivate dopo la pausa natalizia. “Ci aspetta una trasferta a Monterotondo da non sottovalutare”, dice mister Paolo Baiardini nella presentazione della partita. “Abbiamo avuto molte assenze in questo periodo: qualcuno riuscirà a recuperare per la sfida, altri no, altri ancora saranno a mezzo servizio. Noi però non dobbiamo abbassare la tensione perché una squadra che ha ambizione deve tendere sempre al miglior risultato, continuando sempre a impostare il proprio gioco”.