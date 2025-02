300 atleti a Pescara per il campionato nazionale Gran Prix “Kinder Joy of Moving” Under 14 di sciabola

Circa 300 atleti di tutta Italia saranno a Pescara sabato e domenica, per partecipare al Campionato nazionale Gran Prix “Kinder Joy of Moving” Under 14 di sciabola. Oggi l’annuncio in Comune da parte dell’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, affiancata dai rappresentanti del Coni, dell’Asd Club Scherma Pescara, che ha proposto per il secondo anno questa competizione in città, e della FederScherma.

Gli incontri si svolgeranno al Palasport "Giovanni Paolo II" di via San Marco, a partire dalle 9.

“La settimana scorsa Pescara è stata protagonista della scena sportiva per il pattinaggio e il prossimo fine settimana lo sarà per la scherma, per il secondo anno consecutivo, accogliendo 300 atleti, per un totale di 87 squadre. Anche per il 2025, dunque, la nostra città ospiterà le gare nazionali riservate agli under 14, e questo è un grande risultato per l’Asd Club Scherma Pescara e per la città”.

“Nel 2024 le gare hanno riscosso l’entusiasmo dei partecipanti e la città è piaciuta molto, e quest’ anno il numero degli iscritti è cresciuto”, ha fatto notare il presidente dell’Asd Club Scherma Pescara, Fabio Pascale. "Noi crediamo che la scherma vada promossa sempre più, con altri eventi, anche per le altre categorie”.

"Tutto è nato durante la pandemia", ha ricordato Beniamino Pascale, vice presidente dell’Asd Club Scherma Pescara, "quando l’associazione ha avviato le attività in una palestra scolastica, grazie a Fabio, allora 26enne. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid ci furono le prime iscrizioni e oggi siamo arrivati a 75. L’anno scorso questo lavoro è stato premiato dalla Federazione e riteniamo sia solo l’inizio per proseguire con altri appuntamenti”.

La pensa allo stesso modo Matteo Starace, in rappresentanza della Federazione, che ha annunciato per il 2026 “un evento ancora più importante, per alzare l’asticella, dopo le gare di quest’anno dei giovani del vivaio, contando sul supporto del Comune di Pescara, attraverso l’assessore Martelli. Qui arriveranno nei prossimi giorni da tutta Italia, creando un indotto a beneficio della città”.

Dalla vice presidente del Coni, Alessandra Berghella, è arrivato il plauso per il campionato e per la sua valenza. “Tra i giovani cresce la violenza, lo vediamo quotidianamente, e lo sport è utile per impegnarli e toglierli dalla strada. A Pescara si lavora per puntare sullo sport, anche da parte del Comune, ed è bello che ci siano giovani dirigenti, come Pascale, di cui c’è bisogno”.