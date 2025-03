Pescara ko nel derby, il Club Aquatico vince 9-7

Primo stop della stagione per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B conosce la sconfitta per mano del Club Aquatico, bravo ad imporsi nel derby pescarese con il punteggio di 9-7. Una sconfitta figlia di una prestazione poco lucida del Delfino, con giocate talvolta frettolose e una disposizione in vasca che ha spesso prestato il fianco alla ripartenza degli ospiti, arrivati più volte in situazioni di uno contro zero davanti a Brandoni.

L’unica buona notizia di giornata per i biancazzurri è il passo falso della Pol. Delta, che resta seconda a meno cinque dal Pescara primo. E sabato prossimo a Le Naiadi c’è lo scontro diretto. I gol dei biancazzurri portano le firme di Cunko (2), Foglio (2), Calcaterra, Volpe e Giordano. Per il Club Aquatico reti di Van Vierzen (2), Riccitelli (2), Gagliardi (2), Polifemo, Mazza e D’Antuono.

PARZIALI: 2-3, 2-2, 0-2, 3-2