Rugby in Carrozzina Abruzzo, a Roma il primo test match

Sabato 15 febbraio, al PalaLuiss di Roma, si è svolto il primo test match della Rugby in Carrozzina Abruzzo con la Romanes/Ares. Un test molto importante per misurare il livello agonistico e tecnico della squadra, che ricordiamo essere mista, composta da ragazze e ragazzi.

“I nostri atleti – si legge in una nota – sono giunti a questo appuntamento molto motivati ma, anche, molto emozionati, emozione che ha influito in maniera importante sulla loro prestazione.

Il bilancio tecnico-tattico è confortante, ci sono sicuramente molti punti su cui bisogna lavorare, ma nel complesso la squadra si è comportata bene. Sul piano fisico, nella terza frazione di gioco, abbiamo assistito ad un tracollo di tutti i nostri giocatori, sicuramente questo è l’aspetto su cui lavorare di più.

Nota piacevole della giornata i supporters, un gruppo di tifosi amici ci ha seguito nella trasferta, con entusiasmo ed emozione per assistere, per la prima volta, ad una partita di rugby in carrozzina.

Ringraziamo gli sponsor che ci supportano e che ci permetteranno di effettuare questi test match previsti nella stagione 2025.

Ricordiamo che chi volesse provare questa disciplina ci può venire a trovare tutti i sabati presso il palazzetto dello sport di Cepagatti, dalle ore 10 alle 12. Per info si può contattare Stefano al 348-3820091 o visitare la pagina Facebook Rugby in Carrozzina Abruzzo”.