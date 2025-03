Il Pescara Pallanuoto non si ferma: CC Lazio battuta a domicilio 13-7

Non fa scherzi il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che ad Acilia batte 13-7 la CC Lazio, mantenendo il comando del girone 3 del campionato di Serie B. Una partita sempre in controllo dei biancazzurri, equilibrata per due tempi prima che i ragazzi di mister Franco Di Fulvio prendessero il largo nella seconda parte. Il solo gol subito negli ultimi 16 minuti testimonia la bontà della fase difensiva, come sottolineato al termine dell’allenatore del Delfino. Con questo successo il Pescara mantiene 6 punti di vantaggio sull’Osimo, a sette giornate dal termine della regular season.

Tra i biancazzurri le marcature portano le firme di Giordano (3), Foglio (2), Calcaterra (2), De Santis (2), Cunko (2), Micheletti e Volpe. Per CC Lazio gol di Garcia (5) e Bogni (2).

PARZIALI: 2-4, 4-3, 1-4, 0-2

“Sono contento, i ragazzi hanno giocato una buona partita”, dice al termine mister Di Fulvio. “Nella prima parte forse abbiamo concesso qualcosa di troppo, poi però la squadra è cresciuta in fase difensiva, anche grazie ad una condizione atletica importante. Negli ultimi due tempi siamo usciti e abbiamo messo in ghiaccio il risultato”. Poi aggiunge: “Oggi abbiamo potuto far girare un po’ tutti e questo ci ha permesso anche di mettere a riparo quei giocatori che avevano due falli. Forse nel finale in attacco siamo stati troppo precipitosi, ma va bene così”. Poi conclude: “Mi fa piacere vedere che c’è entusiasmo: in settimana i ragazzi s’impegnano e i risultati fin qui ci danno ragione. Certo il campionato è ancora lungo e complicato: le squadre sono attrezzate, con giocatori esperti, quindi ogni partita va affrontata al massimo”.