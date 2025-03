Anche l'Abruzzo presente alla 2^ prova nazionale Giovani di Fioretto e Sciabola

Procede spedita la stagione agonistica nella scherma e la primavera ci conduce nel periodo clou delle competizioni, con le prove nazionali conclusive per tutte le categorie e tutte le specialità. Tappa in Toscana per la 2^ prova nazionale Giovani e Assoluti di Fioretto e Sciabola Maschile e Femminile: il Polo Fiere di Lucca ha ospitato dal 13 al 16 marzo quasi mille atleti provenienti da tutta Italia.

Tra le migliori lame del Paese nell'impegnativa categoria Under 20, non potevano mancare nomi abruzzesi. Nella specialità del Fioretto hanno rappresentato la nostra regione Francesco Valerio Di Pietro, Niccolò Ippoliti, Mario Cerino e Matteo Bellafante, tutti portacolori del Club Scherma Pescara.

La scherma abruzzese ha risposto presente anche nella specialità della Sciabola, dove è stata rappresentata da Filippo Calò e Ludovica Bucciferri, entrambi tesserati con lo Scherma Club Gymnasium di Sulmona. Un impegno agonistico importante, che ha confermato ancora una volta l'incisività della scherma abruzzese nel panorama nazionale e che ha fatto da apripista per il Campionato Regionale Under 14, che sarà ospitato da Sulmona domenica 23 marzo.