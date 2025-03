Portiere abruzzese nella Rappresentativa Serie D Under 18 alla Viareggio Cup

Ventitré calciatori classe 2007 (sei fuoriquota 2006) appartenenti alle società della Serie D sono pronti ad iniziare il loro percorso alla Viareggio Cup. Tra di loro il portiere abruzzese Nicola Torregiani, del Teramo.

E’ la 18^ volta che la Rappresentativa di Serie D partecipa ad uno de tornei giovanili più prestigiosi in ambito nazionale ed internazionale. Una vetrina importante che a volte è anche un trampolino di lancio per seguire le orme di quei giocatori che sono partiti dal quarto livello del campionato d’Italia per arrivare fino alla Serie A. Sono sbocciati da qui, tra i tanti, i vari Gatti, Cambiaso, Lucca, Zerbin, Goldaniga, Pavoletti, Lazzari, Rovella, Gabrielloni, Sportiello, Zappa, Bani, Augello, Valenti, Baschirotto, Parisi per rimanere all’attualità e non scomodare i campioni del Mondo del 2006 come Grosso, Barzagli, Materazzi, Iaquinta e Oddo. Uno stimolo in più per seguire le sorti della Rappresentativa Serie D alla 75^ edizione della Viareggio Cup, un gruppo assemblato dal selezionatore Giuliano Giannichedda dopo tre raduni territoriali, altrettanti stage nazionali con amichevoli, centinaia di ragazzi visionati grazie ad un capillare lavoro di scouting perfezionato negli anni dal “progetto giovani” della LND. Ora la parola passa al campo.

Martedì 18 marzo alle 15.00 sul campo “Berni” di Badesse (Si) la Rappresentativa Serie D Under 18 affronterà i pari età della Ternana nella prima sfida del Girone 6. I giocatori sono tutti di proprietà delle società di D, non sono ammessi prestiti dai professionisti. Una scelta presa tanti anni fa dall’Interregionale per valorizzare il lavoro dei club della quarta serie.

Quest’anno, come nelle ultime edizioni, la competizione è riservata ai ragazzi Under 18, sotto età per gli under della Serie D. Una scelta che fa bene alla maturazione dei giovani ed al contempo rappresenta un ulteriore sfida per la selezione del Campionato D’Italia.

L’entusiasmo, la motivazione e la professionalità di Giuliano Giannichedda sono linfa vitale per i giovani della D: “Ho ottime sensazioni, come ce l’ha il mio staff, i ragazzi ci hanno colpito positivamente, si applicano, hanno voglia di fare bene, di mettersi in mostra e di capire fino in fondo quanto valgono – ha sottolineato Giannichedda alla vigilia del primo match. “Questi giovani stanno dimostrando una grande cultura del lavoro, il merito è anche delle società che li hanno formati a 360°. Vogliamo fare bene non per i risultati in senso stretto ma perché vincendo possiamo giocare più partite e questi ragazzi hanno più possibilità di farsi notare. Ogni partita per noi sarà un banco di prova”. Giannichedda allarga il perimetro della valutazione:”Ringrazio il Presidente della LND Abete e il Coordinatore dell’Interregionale Barbiero perché credono in questo progetto e ci permettono di partecipare ad una manifestazione così importante. E’ la prova fattiva che la LND mette al centro della propria attenzione i giovani ed i risultati sono evidenti. Mi fa piacere che tanti addetti ai lavori di squadre blasonate sono sempre presenti quando giochiamo, ci seguono con attenzione. E’ un bel segnale per tutto il movimento”.

Il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, sempre vicino alla squadra, ha incoraggiato i ragazzi: “La Rappresentativa di Serie D si appresta ad affrontare un’altra avventura alla Viareggio Cup con l’obiettivo di far conoscere alcuni tra i migliori talenti che il campionato esprime. Una grande opportunità che da diciotto anni permette a tanti calciatori di approdare al calcio professionistico”. Barbiero ha sottolineato l’impegno e la professionalità dei club”I numeri sono noti a tutti, a dimostrazione che il lavoro che le società svolgono nella formazione e maturazione di questi talenti è fondamentale ma soprattutto in linea con la mission del Dipartimento Interregionale”. Secondo Barbiero la condivisione è la base per il successo:”Il primo ringraziamento va a tutte le società, ai loro presidenti ed ai loro tecnici, che con grande sacrificio ed entusiasmo permettono l’allestimento di questa squadra; a mister Giannichedda ed a tutto il suo staff per il grande lavoro di selezione e di gestione del gruppo; all’attività di scouting che ha permesso il monitoraggio di tutti i ragazzi con il Coordinamento del Direttore Tecnico Massimo Piscedda. Tutte componenti, queste, che ci auguriamo possano permetterci di raggiungere i migliori risultati possibili e magari migliorare anche quelli degli anni precedenti per confermare l’ottimo livello del nostro campionato basato sul coraggio, l’orgoglio e la convinzione dell’utilizzo dei giovani”.

La seconda partita è in programma con gli statunitensi dell’Uyss New York giovedì 20 marzo sempre alle 15.00 sul terreno di gioco “Bibolini” di Lerici (Sp). La Rappresentativa giocherà l’ultima gara del Girone sabato 22 (ore 15.00) con i senegalesi dell’Olympique Thiessois al “Marco Polo” Sports Center” di Viareggio (Lu).

Come seguire la Rappresentativa – Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti dove ci sarà spazio anche per gli highlights. Le gallerie fotografiche delle partite saranno disponibili sul profilo Instagram, sulla pagina Facebook e sul sito web ufficiali della LND/Serie D. Spazi speciali dedicati sulle pagine dei quotidiani nazionali Corriere dello Sport e Tuttosport, storici media partner della Serie D. Aggiornamenti delle gare e presentazioni delle sfide saranno visibili sul profilo Instagram della LND con clip dei ragazzi direttamente dai campi di gioco e dal ritiro. Il sito web ufficiale della Serie D sarà l’hub principale per tutte le notizie e le gallerie fotografiche.

Convocati

Classe **2006 – *2007

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella).

Difensori: Andrea Oprandi* (Real Calepina), Riccardo Iacoponi* (Trastevere), Luca Arrighi* (Sangiovannese), Fallou Cham** (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic** (Casarano), Nicola Caccia* (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo* (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto* (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano** (Sangiuliano City), Francesco Podrini* (Forsempronese), Manuel Tonni* (Terracina), Gabriele Manzoni* (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti** (Gozzano), Federico D’Incoronato* (Trastevere), Armando Pellino* (Paganese), Mattia Valente** (Cassino), Matteo Toci* (Zenith Prato), Nicola Pepa* (Recanatese)

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.

Foto Torregiani dalla pagina Facebook Città di Teramo 1913