Un riconoscimento del Comune per Roberta Pagliuca e Paola Patricelli dopo la maratona di Dubai

“Abbiamo voluto far arrivare l’abbraccio di Pescara a due donne e due sportive straordinarie, emblema della forza, dell’amicizia e dell’inclusione”. Con queste parole l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli annuncia l’incontro con “due atlete pescaresi eccezionali, Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, protagoniste indiscusse della maratona di Dubai e, prima ancora, di tante altre imprese sportive”.

“Roberta”, ricorda l’assessore, “è diversamente abile e Paola, un’atleta con una forza straordinaria, ha spinto la sua carrozzina per ben 42 km, a Dubai. Non sono solo due atlete ma un punto di riferimento, un modello, per la loro determinazione e resilienza. Ci hanno insegnato, con le loro imprese, che volere è potere”, prosegue Martelli.

“Per loro, partecipare alle maratone sta diventando una sorta di missione e io, con il sindaco e con il consigliere comunale Mariarita Paoni Saccone, ho voluto ringraziarle per l’esempio che danno a tutta la città. Le parole di Pagliuca sono state emozionanti: ci ha raccontato di aver vissuto un sogno, ha avvertito che il pubblico era con lei, faceva il tifo per lei. E Patricelli ha una forza davvero unica: in tutte le manifestazioni sportive di Pescara sono sempre loro ad aprire la gara ma stavolta hanno davvero superato ogni limite e questa atleta d’acciaio ha spinto carrozzina di Roberta per 42 chilometri. Una coppia unica, un simbolo di forza impareggiabile. Sono certa che sapranno gareggiare al meglio anche a Parigi”, conclude Martelli, dicendo di aver voluto “far arrivare a questa coppia il nostro abbraccio di incoraggiamento e il nostro plauso, e per questo abbiamo accolte le due atlete in Comune per consegnare loro una pergamena di riconoscimento”.

Il sindaco Carlo Masci, consegnando una pergamena a Pagliuca e Patricelli, si è complimentato con loro perché “siete un esempio di resistenza e resilienza, sempre spinte dalla voglia di fare e dalla capacità di fare, e sempre accompagnate dalla passione e dalla gioia, non solo qui ma nel mondo”, ha detto ricordando la partecipazione a tante competizioni. “Siete una grande soddisfazione per noi ed è bello che, come altri sportivi, creiate una sorta di spirito di emulazione, facendo di Pescara una città sempre più sportiva”.