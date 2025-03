Trisi Ssd e Centro Sportivo Trisi: un 2025 all'insegna dello sport inclusivo e sociale

Il Centro Sportivo Trisi CST, fiore all'occhiello del Comune di Montesilvano, ha presentato il ricco calendario di progetti ed eventi per il 2025, confermando la sua vocazione di polo sportivo inclusivo e sociale. L' offerta, pensata per tutte le fasce d'età e abilità, spazia dal tennis al calcio a 5, dalla ginnastica dolce alla difesa personale, con un'attenzione particolare ai giovani, alle donne, agli anziani e alle persone con disabilità.

Tennis protagonista: il centro ospiterà importanti tornei regionali FITP, tra cui i Campionati Regionali Assoluti Indoor e di 4° Categoria, e il torneo Kinder Wheelchair Tennis. Prosegue il successo della Tennis School, con corsi per adulti, ragazzi e un innovativo programma di wheelchair tennis e tennis per persone con disabilità intellettive. Il progetto "Racchette in Classe" porterà il tennis nelle scuole di Montesilvano, offrendo lezioni gratuite agli studenti. Sport per tutti: le "Scuolimpiadi di Montesilvano" coinvolgeranno centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie in tornei di calcio a 5, tennis e basket 3 vs 3.

Un corso di calcio a 5 sarà dedicato ai giovani migranti ospiti delle comunità SAI/SIPROIMI. In collaborazione con le associazioni locali, sarà attivato un corso di ginnastica dolce per Over 65. Il progetto "Sport per Tutti", in collaborazione con la Ssd Fuoriclasse, offrirà attività di kickboxing, tennis, karate e fitness ai minori assistiti dalle comunità. Un campus estivo multidisciplinare accoglierà i bambini dai 6 ai 13 anni, con attività sportive, laboratori didattici e uscite al mare. Un corso di difesa personale sarà dedicato alle donne residenti a Montesilvano. Il progetto "Sport Sospeso", che permetterà a privati e aziende di "adottare" un corso sportivo per persone meno abbienti.

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore allo sport Alessandro Pompei hanno espresso orgoglio per il ruolo del Centro Trisi come punto di riferimento per lo sport e l'inclusione sociale. A testimoniarlo, la presenza in conferenza stampa, di Lorenzo Valentini tesserato Trisi, annoverato tra le migliori quattro racchette italiane di categoria ad essere stato convocato lo scorso febbraio, al raduno nazionale di Wheelchair tennis.

La presidente dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, Sandra Santavenere, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni e società sportive per promuovere lo sport come strumento di integrazione. Il direttore del Centro Trisi Francesco Brescia insieme all’amministratore delegato Eros Donatelli, ha ribadito l'impegno a offrire attività inclusive e accessibili a tutta la cittadinanza. Il Centro Sportivo Trisi si conferma un modello virtuoso di sport e inclusione sociale, pronto a offrire un 2025 ricco di opportunità per la comunità di Montesilvano.