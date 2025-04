La Scuola Media Virgilio si qualifica al Torneo di Scacchi - TSS CSS Nazionale

A nome del Consiglio Genitori dell’Istituto Comprensivo Pescara 9, la dottoressa Sara Testi, presidente del consiglio, informa dell'avvenuta qualificazione per il Torneo Nazionale della Scuola Media Virgilio con sede in Via Di Sotto, 56.

Il torneo Regionale di Scacchi - TSS CSS Fase Regionale ABRUZZO, categoria Secondarie di I grado Femminile, Tempo Rapido, tenutosi ieri, mercoledì 2 aprile, all’Hotel Adriatico di Montesilvano, ha visto la partecipazione di otto istituti abruzzesi. “Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro istituto si è classificato al secondo posto, posizione che ci consente di partecipare alla competizione nazionale”, dichiara la dottoressa Testi.