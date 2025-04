Calcio: c'è Pineto-Pescara, sold out sugli spalti

Cresce l'attesa per il derby in programma domani (ore 20.30) allo stadio Mariani-Pavone tra Pineto e Pescara. È la prima volta che una gara di campionato tra le due squadre si gioca nell'impianto pinetese. Sold out in mezz'ora per i tagliandi andati a ruba. All'andata si impose di misura il Pineto. Oggi hanno parlato i due allenatori. Silvio Baldini e Ivan Tisci. Nel Pescara il presidente Daniele Sebastiani ha annunciato nuovi ingressi in società: “Entrano al 2% il sig. Catapano per Sebac, 1% per il gruppo Csa Costruzioni e lo 0-5% va alla Pescara Accademy”. Il tecnico pescarese Baldini non ha nascosto l'importanza del derby.

"Noi conosciamo il Pineto, e dobbiamo essere bravi a fare bene certe situazioni. Però in questa settimana ho visto lo spirito giusto negli allenamenti. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Peccato però per la sconfitta di Sestri Levante. Prestazione offensiva nei confronti di chi ci vuole bene. La squadra? Abbiamo recuperato tutti per domani, con Lonardi viene in panchina ma non sarà utilizzabile. Come sapete saranno assenti Pellacani per squalifica e Lancini per infortunio".

In casa Pineto il tecnico Ivan Tisci, ex giocatore del Pescara, è fiducioso: "Sarà una bella giornata di sport. Credo ci debba essere la soddisfazione di affrontare la regina dell'Abruzzo. Ci sarà la voglia di vincere ma anche grande sportività. Giocheremo davanti ai nostri tifosi. C'è voglia di fare bene. Noi abbiamo una posizione di classifica ottimale e ne siamo fieri. Il Pescara resta una squadra forte nonostante rispetto al girone di andata abbia perso qualche punto. Non sarà facile battere il Pescara".