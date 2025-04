Giro d'Abruzzo 2025, quattro le tappe in calendario

Presentazione ufficiale nel Villaggio IN Italia allestito in occasione della presenza al Porto di Ortona della Nave Amerigo Vespucci per l'edizione 2025 del Giro d'Abruzzo.

La corsa ciclistica, organizzata da Rcs, si terrà dal 15 al 18 aprile prossimi. Presenti all'illustrazione del percorso, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiio ed il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni.

Queste le quattro tappe che toccheranno le quattro province: Scerni-Crecchio; Tocco da Casauria-Penne; San Demetrio de Vestini- Roccaraso; Corropoli-Isola del Gran Sasso San Gabriele.

"Con la federazione ciclistica - ha rimarcato Marsilio - stiamo portando avanti progetti per realizzare per esempio ad Avezzano un velodromo ma anche tante iniziative e attività. Anche con Rcs c'è un grande rapporto visto che presentiamo il Giro d'Abruzzo e poi le tappe del Giro d'Italia. Intendiamo far crescere il Giro d'Abruzzo che deve diventare un appuntamento classico e che deve, ad un mese dal via del Giro d'Italia, far scaldare le gambe ai partecipanti. Grazie a questi eventi milioni di persone conoscono il nostro territorio".

Dagnoni ha poi spiegato che "dico grazie perché la Federazione dice che si deve sempre partire dal ciclismo di base. Diciamo in questo grazie alla Regione Abruzzo per aver impegnato risorse per questa manifestazione. Il lavoro impostato nel mio primo quadriennio deve proseguire in questo secondo. Fondamentale è fare in modo che con queste manifestazioni possiamo trovare i campioni del domani. Per questo dico oggi viva il ciclismo, viva l'Abruzzo e viva il Giro d'Abruzzo".

Intervenuti a Ortona anche l'assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, l'assessore ai Trasporti Umberto D'Annuntiis e il sottosegretario alla Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D'Amario.