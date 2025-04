Vivicittà, 180 bambini e ragazzi alle gare della prima giornata

Sono stati 180 bambini e ragazzi, da zero fino a 15 anni, i partecipanti alle gare riservate ai più piccoli nell'ambito di Vivicittà, la corsa/camminata promossa da Uisp, Comune di Pescara e Caritas diocesana. Sempre oggi pomeriggio e sempre sullo stesso tratto, da piazza della Rinascita a piazza Sacro Cuore, si è svolta la passeggiata della pace. "Un grande successo", per l'assessore allo Sport Patrizia Martelli, presente con il sindaco Carlo Masci, con Corrado De Domincis, direttore della Caritas e con la grande famiglia della Uisp.

"E' bello vedere tanti bambini e ragazzi, accompagnati dalle famiglie, in strada, per una bella competizione che da sempre promuove i temi dell'inclusione sociale, della solidarietà e della sostenibilità ambientale. Quest'anno, poi, il focus è sulla pace, ed è molto positivo parlare di tutto questo con i più piccoli", commenta Martelli.

La 41ª edizione di Vivicittà, prosegue domani mattina con la corsa competitiva, quella non competitiva e la camminata collettiva, con partenza da piazza della Rinascita. Il ritrovo è alle ore 8:00 (start ore 9:30). Per la viabilità, domani mattina, saranno in vigore divieti temporanei sul percorso, che è questo: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Nord, Riviera (fino alla Medusa), e ritorno passando per viale Muzii, viale Regina Margherita, fino a piazza della Rinascita (tutti i divieti nel volantino allegato, con la mappa del percorso). In piazza della Rinascita oggi e domani laboratori, esperienze per famiglie e momenti di riflessione su pace, sport e volontariato.