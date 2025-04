Fine settimana di successi per la scherma abruzzese: bronzo al Circuito Nazionale Master

Un altro intenso fine settimana ha coinvolto le schermitrici e gli schermidori d'Abruzzo, dai più piccoli fino ai più maturi. Gli atleti hanno infatti preso parte il 5 e 6 aprile alla 2ª prova nazionale Under 14 di Spada a Vercelli e alla 5ª prova del Circuito Nazionale Master a Nocera Inferiore. Un bronzo nella Sciabola Maschile cat. 0, un quinto posto nella Sciabola femminile cat. 0 e ben tre sesti piazzamenti (nella Sciabola Femminile cat. 0, nel Fioretto Maschile cat. 2 e nella Sciabola Maschile cat. 2) sono i gioielli più brillanti di un weekend ricco di grande scherma per l'Abruzzo.

A Nocera Inferiore sono scesi in pedana i Master, impegnati nella 5ª prova nazionale del Circuito. Conquista il bronzo Giorgio De Santis del Club Scherma L'Aquila 99 nella Sciabola Maschile cat. 0. Quinto dopo la fase a gironi, si è fatto strada verso i quarti di finale con un netto 10-1 e si è guadagnato la semifinale con il punteggio di 10-8 nell'assalto successivo, salendo infine sul terzo gradino del podio.

Gli fanno compagnia nella zona premiazioni (che nella scherma comprende le prime otto posizioni di classifica) i compagni di club Ambra Di Giamberardino, quinta nella Sciabola Femminile cat. 0, e Cristina Bertollo nella Sciabola Femminile cat. 0, Gino Lucrezi nel Fioretto Maschile cat. 2 e Gianluca Zanzot nella Sciabola Maschile cat. 2, che mettono tutti al collo la medaglia per il sesto posto.

La spedizione aquilana e abruzzese sulle pedane campane si conclude con Greta Tamosiunaite nella Spada Femminile cat. 0, che si ferma alle porte dei quarti di finale e Gino Lucrezi, che si cimenta in tutte e tre le specialità, fermandosi sulla soglia dei quarti di finale nel Fioretto cat. 2 e nei primi 32 nella Spada cat. 2. Mentre a Nocera Inferiore erano di scena gli atleti più d'esperienza, a Vercelli incrociavano le lame le promesse per il futuro con la 2ª prova nazionale Under 14 di Spada.

A rappresentare l'Abruzzo c'era il giovanissimo Vinicio Cocco del Circolo Teate Scherma, impegnato nella categoria Maschietti, quella dei più giovani agonisti della scherma. Alla seconda prova nazionale della sua carriera, lo spadista classe 2014 sfiora di poco gli ottavi di finale, segnando un importante tassello in vista dei campionati nazionali che si terranno a Riccione nella prima settimana di maggio.