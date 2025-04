Al palazzetto di via San Marco il Campionato nazionale di karate, 800 partecipanti di 50 società

“Sabato e domenica Pescara vivrà due giornate dedicate allo sport, nel palazzetto di via San Marco, per ospitare il Campionato nazionale di karate, con uno numero straordinario di partecipanti: ce ne saranno 800, in arrivo da ogni regione, in rappresentanza di oltre 50 società, più i partecipanti a un altro torneo, quella di Kyokushinkay, uno stile particolare di karate che prevede il contatto pieno. Due appuntamenti organizzati dall'Ente di Promozione sportiva Acsi che dimostrano ancora una volta quanto il Comune creda nello sport e punti sullo sport non solo per migliorare lo stile di vita di chi lo pratica ma anche per la promozione della città”.

A parlare è l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli che annuncia l’appuntamento del fine settimana e ricorda che “l’ultimo successo sportivo pescarese, in termini di partecipazione e di riuscita, è stato quello di sabato e domenica scorsi, con Vivicittà, che ha registrato 1380 presenze, tantissime persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora in strada per dire sì all’attività fisica, all’inclusione sociale, alla solidarietà e alla pace. Ci tengo anche a ricordare che il 2 aprile lo stadio Adriatico Cornacchia ha ospitato 400 studenti che sono stati protagonisti della manifestazione “In pista per l’autismo”, alla sua prima edizione”.

Martelli è affiancata, nella presentazione, da chi ha lavorato a lungo per il Campionato nazionale di karate qui a Pescara e cioè il presidente nazionale dell’Acsi, Antonino Viti, il segretario generale Carlo Carnevale, il Responsabile Nazionale del Settore Arti Marziali Maestro Giancarlo Bagnulo, con la vice presidente CONI Abruzzo Alessandra Berghella, la presidente regionale Acsi Abruzzo Paola Federici e il delegato regionale di Sport e Salute Domenico Scognamiglio. “Per l’ennesima volta”, sottolinea Martelli, “viene scelto l’impianto di via San Marco, il palazzetto Giovanni Paolo II, per un campionato di livello nazionale. Da sabato la struttura accoglierà tutte le rappresentative e domenica sarà anche il terreno di confronto per un’altra disciplina, che si chiama Kyokushinkay, praticata in tutto il mondo che ora si vuole far conoscere”, prosegue l’assessore citando gli organizzatori di questa sezione della due giorni, i maestri Tommaso Schirinzi e Marcello Colizzi. “Da parte nostra continuiamo a promuovere lo sport e a supportare tutte le associazioni impegnate sul territorio”, conclude l’assessore.

“Le arti marziali, che comprendono tante discipline, sono in crescita, e il valore aggiunto è che consentono l’aggregazione”, fa notare Viti mettendo in evidenza quanto sia importante fare sport “per avere la mente libera” e poi, aggiunge, “lo sport è generatore di sostenibilità. La cultura del movimento è positiva, fa bene a chi la sposa ma anche alle città e in questo caso a Pescara”. Soddisfatto Scognamiglio, perché qui si ritroveranno “tanti partecipanti e tanti giovani e giovanissimi, per una manifestazione a largo raggio, visto che è incluso anche il Kyokushinkay, che raccoglie molti praticanti entusiasti”.

“Aspettiamo tutti sabato e domenica, dalla mattina alle 8. Nel pomeriggio di domenica (dalle ore 14) invito tutti a vedere il torneo Kyokushinkay, una nuova disciplina. Il karate è aperto a tutte le età, a partire dai bambini”.