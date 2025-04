Al PalaCornacchia il match per il Titolo Europeo Professionistico Femminile Ebu Silver Pesi Super Piuma

Sabato 12 aprile il Palazzetto Simona Cornacchia di via Elettra, a Pescara, ospiterà il match per il Titolo Europeo Professionistico Femminile Ebu Silver Pesi Super Piuma, a partire dalle ore 20:30. Un evento sportivo di assoluto rilievo, considerato che per la prima volta Pescara ospita un titolo europeo professionistico femminile, in cui una delle atlete è abruzzese.

L’organizzazione è della Asd Pugilistica d’Abruzzo, con l'allenatore Simone Di Marco, che ha il supporto dell'assessorato allo Sport Comune di Pescara, guidato da Patrizia Martelli, e oggi pomeriggio l'appuntamento di domani è stato presentato in sala giunta alla presenza del presidente della commissione comunale Sport Fabrizio Rapposelli e di Enzo Imbastaro, per il Coni.

Il match per il titolo europeo silver vede contrapposte la campionessa Italiana Pesi Super Piuma, l’atleta di casa Jasmine Di Felice, pescarese, 30 anni, "che lavora ed è mamma di una bimba di 5 anni, per cui si è sacrificata molto per prepararsi", alla inglese Katie Smith, entrambe imbattute. L'appuntamento, annuncia Di Marco in rappresentanza della Pugilistica d’Abruzzo, è alle ore 20:30. In programma ci sono poi due match per il debutto al professionismo.

Uno è quello tra Dragana Golic e Sharon Prisco (quest'ultima è da poco pescarese, anche lei fa parte della grande famiglia sportiva della Pugilistica d'Abruzzo). L'altro è quello che vedrà contrapporsi Matteo Golini (della Pugilistica d'Abruzzo) e il serbo Lazar Artic. Durante la serata si svolgeranno anche altri match.

“Aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni”, dice Di Marco, ricordando “la storia gloriosa della Pugilistica d'Abruzzo che ha allenato grandi campioni. Il seguito delle nostre manifestazioni", dice, "è sempre stato grande”.

"Per noi è un grande vanto che questo evento si svolga qui a Pescara", ha detto Rapposelli, "e lo dobbiamo anche a Jasmine, che ha il grandissimo merito di impegnarsi nello sport, pur lavorando e avendo una bimba. Domani a Pescara raggiungiamo il top degli eventi organizzati da Simone Di Marco", ha concluso Rapposelli congratulandosi.

Un messaggio a tutti i partecipanti della serata di domani arriva dall'assessore Martelli: "Pescara si conferma città di sport e la giornata di sabato ne è la dimostrazione. Tutti i protagonisti di questo appuntamento dimostrano che l'amore per lo sport può portare a livelli altissimi, con tenacia e impegno, che sono fondamentali anche nella vita".