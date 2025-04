C'Ã¨ Pescara-Gubbio, ecco le modifiche alla viabilitÃ 

In occasione dell'incontro di calcio Pescara-Gubbio, domenica 13 aprile allo stadio Adriatico-Cornacchia, dalle ore 15, ci saranno alcune modifiche alla viabilità.

24 ore prima dell'incontro e fino al termine delle operazioni di montaggio delle recinzioni provvisorie è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su Via V. Pepe, Via Elettra, piazzale antistadio e Via D’Avalos.

7 ore prima dell'incontro e fino a cessate necessità è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su Via V. Pepe (ambo i lati ed entrambe le carreggiate), Via Elettra e Via Primo Riccitelli.

3 ore prima dell'incontro e fino a cessate necessità è istituito il divieto di transito su Via V. Pepe (ambo i lati ed entrambe le carreggiate), Via Elettra, Via Primo Riccitelli e Via D’Avalos.