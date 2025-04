Addio a Felice "Tonino" Grosso, ex assessore e papà dell'allenatore Fabio

E’ morto Felice "Tonino" Grosso, ex assessore comunale allo sport nella seconda giunta Pace e papà di Fabio, campione del mondo nel 2006 e giocatore di Juventus, Inter e Chieti, oggi tecnico del Sassuolo. Tonino, che aveva 78 anni, ha anche allenato il Santa Teresa in Prima Categoria. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella, a Montesilvano, mentre i funerali sono in programma martedì 22 aprile alle ore 10 nella chiesa di Santa Teresa D’Avila, a Santa Teresa di Spoltore.

“La famiglia Squinzi, il presidente Carlo Rossi, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, lo staff, la squadra e tutto il Sassuolo Calcio si stringono attorno a Fabio Grosso e alla sua famiglia ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del padre Felice Antonio”, si legge in una nota del Sassuolo.

“La scomparsa dell’amico e collega Antonio Felice Grosso ha suscitato un dolore unanime e condiviso nella città di Pescara, che lo ha conosciuto come valente e capace amministratore. Il suo nome resterà per sempre legato a una felice stagione politica, quella che ha saputo gettare le fondamenta di quelle progettazioni che oggi vedono la luce. Fu tra i primi a portare a Pescara l’organizzazione delle amichevoli della Nazionale di calcio italiana o le partite di beneficenza della Nazionale italiana cantanti. Alla sua famiglia, al figlio Fabio, vanno le più sentite condoglianze del consiglio regionale e della presidenza del consiglio, oltre che la mia personale vicinanza”, ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.