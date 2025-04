Bronzo abruzzese nella sciabola ai Campionati femminili Under 23

Un bronzo abruzzese ha illuminato i Campionati Europei Under 23, che si concludono a Tallin oggi

La capitale estone ha visto infatti l'abruzzese Manuela Spica salire sul terzo gradino del podio nella sciabola femminile individuale.

Ottima prova per la sciabolatrice in forze nelle Fiamme Gialle, che nel turno delle 32 supera la bulgara Neikova con il punteggio di 15-12. La vittoria negli ottavi di finale sulla polacca Ciesar per 15-11 e quella nei quarti sull'altra italiana Carlotta Fusetti per 15-7, aprono a Manuela Spica le porte della semifinale, dove si arrende per 15-13 contro la francese Tori.

Una medaglia di bronzo di grande prestigio, per Manuela, accompagnata con il piacere di condividere il terzo gradino del podio con un'altra italiana e compagna di gruppo sportivo, Benedetta Fusetti.

foto di Augusto Bizzi