Grande prestazione della Durini Pescara al Givova Soccer Experience: secondo posto nei Piccoli Amici 2018 e tre finali raggiunte

Un fine settimana ricco di emozioni e di soddisfazioni per la Durini Pescara, protagonista assoluta al torneo Givova Soccer Experience 3/8, andato in scena nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2025 a Montesilvano.

Nella categoria Piccoli Amici 2018, i giovanissimi atleti pescaresi hanno conquistato un ottimo secondo posto, dimostrando grinta, tecnica e grande spirito di squadra. Dopo un torneo entusiasmante, la Durini ha chiuso dietro soltanto all'Internapoli, che ha vinto la competizione.

Classifica finale - Categoria Piccoli Amici 2018

Internapoli Durini Pescara Montella Renato Curi Angolana Montesilvano 2015

Il torneo ha rappresentato un’importante occasione di crescita sportiva e personale per tutti i piccoli calciatori, alla loro prima esperienza in un torneo, che si sono confrontati in un clima di sano agonismo e rispetto reciproco.

Ma i risultati positivi per la Durini non si fermano qui. Il club pescarese ha brillato anche nelle altre categorie presenti al torneo, raggiungendo la finale in ben tre diverse fasce d’età:

Under 14 (classe 2011): finale 1°/2° posto contro Aquilotti Sarno

finale 1°/2° posto contro Under 12 (classe 2013): finale 1°/2° posto contro Internapoli

finale 1°/2° posto contro Under 10 (classe 2015/2016): finale 1°/2° posto contro Internapoli

Un traguardo che conferma l’ottimo lavoro svolto dai mister Antonio, Luca, Antonio e Pietro e di quello svolto in amministrazione da Marta, un gruppo affiatato che porta avanti un progetto formativo che valorizza il talento e accompagna la crescita dei ragazzi, dentro e fuori dal campo.

Per la Durini Pescara è stata senza dubbio un'edizione da incorniciare.

Il video della premiazione

I campioncini con i genitori e i mister