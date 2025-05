Via alle iscrizioni a "Lo sport non va in vacanza", c'è tempo fino al 19 maggio

“A partire da oggi (ore 12) è possibile iscriversi alle attività della 22esima edizione di "Lo sport non va in vacanza", la manifestazione ludico-sportiva del Coni e dell’assessorato allo sport del Comune che consentirà a 950 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni (annualità dal 2011 al 2019) di vivere due mesi di gioco, svago e socializzazione negli impianti sportivi comunali, sotto la guida di 53 istruttori certificati Coni, tutti diplomati Isef o laureati in Scienze Motorie, praticando sport all’aria aperta. Le iscrizioni (si accede dal sito internet del Comune di Pescara, https://www.comune.pescara.it/node/10971 ) si chiuderanno alle ore 12 del 19 maggio. Le attività si svolgeranno da mercoledì 11 giugno fino a venerdì 8 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 13:30”.

Ad annunciare l’avvio delle adesioni è stata questa mattina Patrizia Martelli, assessore comunale allo sport, con il presidente del Coni Antonello Passacantando e il delegato Coni della Provincia di Pescara Adamo Scurti, che hanno ricordato i numeri in crescita della manifestazione. Le iscrizioni preliminari dovranno essere inoltrate obbligatoriamente on-line sul sito del Comune, con accesso al servizio Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta di identità elettronica). Il requisito fondamentale per l’iscrizione è la residenza a Pescara.

La quota pro capite da versare è uguale a quella dell’anno passato, ovvero 160 € per lo stadio Adriatico ed i campi sportivi e 200 € per la piscina. Per chi ha la residenza in un altro Comune, saranno messi a disposizione gli eventuali posti disponibili residui e non assegnati. Dieci posti saranno riservati ai bambini in condizioni di disagio economico, che saranno indicati dai Servizi sociali del Comune. “Un progetto con una forte valenza inclusiva e sociale che consente ai ragazzi, anche a quelli speciali, di stare in compagnia, di divertirsi e di praticare attività”, commenta l’assessore Martelli, ricordando che gli impianti che ospiteranno i partecipanti sono questi:

1) Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, prevista l’accoglienza di massimo 350 ragazzi/e;

2) Complesso sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo”, prevista l’accoglienza di massimo 350 ragazzi/e;

3) Campo di calcio “Ettore D'Agostino”, nel quartiere Zanni, prevista l’accoglienza di massimo 100 ragazzi/e (attivabile con minimo 50 iscrizioni);

4) Piscina provinciale, in via Volta n. 15, con l’accoglienza di massimo 150 ragazzi/e (attivabile con minimo 50 iscrizioni).

“Questo progetto è un vanto per la regione e per la città di Pescara, importante sotto il profilo sportivo e dell’inclusione. Il mio sogno è di cercare di diffondere questo messaggio anche in altre città abruzzesi”, dice Passacantando annunciando che il coordinamento sarà affidato a Marcella Rolandi e Tiziana Carducci.

“Lo sport non va in vacanza è cresciuta moltissimo, come iniziativa, se pensiamo al numero delle adesioni”, ricorda Scurti. “Siamo passati da circa 300-400 unità a mille partecipanti ed è una grande gratificazione per un amministratore. Con questo progetto diamo la possibilità ai ragazzi di essere impegnati nel periodo estivo, il che è molto utile per le famiglie”.