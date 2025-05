Il Lunedì del Delfino

Vittoria di misura al Cibali di Catania per il Delfino, grazie ad una bella rete dell’ormai redivivo Davide Merola quasi allo scadere. La gara di ritorno, di scena dopodomani all’Adriatico, potrà essere affrontata giocando di rimessa, proprio come piace ai biancazzurri. Servirà solo tanta concentrazione, evitando di cedere alle probabili provocazioni degli etnei.

Bravo il Pescara, ma i rossoblù locali non sono parsi quasi mai in grado di preoccupare gli uomini di Baldini. Un paio di occasioni, una per tempo, ma per battere super Plizzari ci vuole ben altro.

Intanto ha fatto discutere, durante la scorsa settimana, l’ennesimo monologo show del presidente Sebastiani, spacciato per intervista all’interno di un quotidiano locale dal suo direttore. L’ormai esperto e navigato padrone assoluto della società Delfino Pescara, nonché di tante altre non calciofile, è riuscito nuovamente a vestirsi da protagonista assoluto, vantando capacità anche divinatorie e tanto altro. Badate bene, è probabile che egli creda davvero a ciò che racconta, motivo per cui commentare ulteriormente le sue affermazioni non ha davvero senso. Come un noto opinionista ed ex calciatore ha dichiarato ad una tv locale, sarebbe il caso di iniziare ad ignorarlo, basta parlare di lui, tanto non ce ne libereremo mai. A proposito, fra le tante altre è fuoriuscita una data: 15 maggio … chissà cosa accadrà giovedì?

Chiudiamo con uno sguardo alle altre quattro sfide di questo terzo turno. Quasi tutte sorprese, con le favorite messe in netta difficoltà dalle outsider. Addirittura la Torres è stata seppellita di reti dall’Atalanta under 23, 7-1 il finale: i giovani bergamaschi erano apparsi in forma anche nei turni precedenti e ormai li possiamo considerare la mina vagante di questi play off. Hanno vinto e convinto anche il Giana Erminio e il Crotone, che hanno sconfitto con il medesimo risultato (3-1) Monopoli e Feralpisalò. Pareggio, infine, nella sfida forse più “debole”, quella tra Vis Pesaro e Rimini.

Fatti i debiti scongiuri si può già iniziare a ragionare in vista dei quarti di finale, la cui gara di andata è prevista domenica prossima. Il famoso sogno, insomma, per adesso prosegue.