Pallanuoto: il derby è biancazzurro, Club Aquatico battuto 11-10 dal Pescara

Si chiude con il botto la regular season del Pescara N&PN, che nel derby delle Naiadi batte 11-10 il Club Aquatico al termine di una partita estremamente combattuta. Se è vero che per i biancazzurri, già primi in classifica, la sfida non contava nulla nell’economia del campionato, la squadra di mister Franco Di Fulvio ha onorato l’impegno, giocando al massimo delle sue possibilità, in un Palapallanuoto pieno e colorato, capace di creare un’atmosfera elettrizzante. In vasca il Delfino si è portato avanti di 4 gol, prima di subire un parziale di 5-1 che ha chiuso in parità i primi tre tempi. A deciderla una palomba di Calcaterra, autore di 4 reti personali. Ora la testa va ai play-off: sabato prossimo gara-1 a Le Naiadi contro il San Mauro, quarta classificata del girone 4.

Per il Pescara reti di Calcaterra (4), Cunko (4), Foglio, Prosperi e Micheletti. Per il Club Aquatico gol di Polifemo (4), Guerzoni (3), Van Vierzen (2) e Gagliardi.

PARZIALI: 1-1, 2-6, 5-1, 2-3

“Un derby al cardiopalma”, dice al termine Enrico Calcaterra. “Credo non ci sia modo migliore per preparare i play-off. Siamo partiti bene, tanto che abbiamo chiuso il secondo tempo sul 7-3. Poi c’è stato un calo nel terzo, ma siamo rimasti mentalmente in partita e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Aspettavamo questa sfida dal girone di andata per dimostrare i veri valori in acqua”. E ancora: “Il gol vittoria? Un grande assist del Puma - il portiere Paolo Prosperi, ndr - io sono partito a mille, poi l’avversario mi ha raggiunto. Conosco il loro portiere, abbiamo giocato tante volte contro, sapevo che il pallonetto gli avrebbe dato fastidio ed è andata bene. Ora da lunedì si torna a lavorare perché sabato arriva il San Mauro per l’inizio dei play-off. Speriamo anche nell’aiuto del pubblico, che anche oggi è stato fantastico e davvero a Le Naiadi può essere l’uomo in più”.