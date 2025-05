Target Sprint: a Ora l’Abruzzo brilla nella prima tappa del World Tour

L'Abruzzo brilla a Ora (BZ), in Trentino-Alto Adige, grazie a Elia Sidoni, Domiziana Lanzillotti, Raffaele Carbone, insieme al tecnico, Marco La Verghetta, tutti del Tsn Pescara. È la prima tappa del World Tour di Target Sprint, un appuntamento internazionale che ha visto protagonisti anche quattro atleti abruzzesi.

L’Abruzzo conquista, così, la sua seconda medaglia internazionale nella disciplina. Dopo il bronzo ottenuto nella World Cup 2024 da Lanzillotti, questa volta è stato Sidoni a salire sul podio, conquistando un prestigioso argento nella categoria juniores. Con il tempo di 4:05:00, l’atleta aquilano si conferma tra i migliori giovani al mondo.

Ottime le prestazioni anche degli altri atleti abruzzesi. Lanzillotti chiude al quinto posto, siglando il suo miglior risultato stagionale con 5:03:00, mentre nella staffetta, in coppia con l’azzurro Daniel Gruber, ottiene un quarto posto. Esordio positivo anche per Carbone, che debutta con un sesto posto e un personal best di 4:33:00.

Grande soddisfazione per il tecnico Marco La Verghetta, che celebra, non solo il successo degli atleti abruzzesi, ma, anche quello della squadra italiana, che torna dalla competizione con un bottino di cinque medaglie: due ori, due argenti, un bronzo e tre quarti posti. Il Target Sprint, come si sa, è una disciplina sportiva che combina corsa e tiro con carabina ad aria compressa.

Il World Tour proseguirà con la seconda tappa in Germania a fine luglio, seguita da quelle in Ungheria e Svizzera, tappe fondamentali in vista dei Mondiali di novembre al Cairo.

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dagli atleti abruzzesi”, ha detto Antonello Passacantando, presidente CONI Abruzzo, “in questa prima tappa del World Tour di Target Sprint”. Il successo di Elia Sidoni, con il suo splendido argento nella categoria juniores e le eccellenti prestazioni di Domiziana Lanzillotti, Raffaele Carbone e del tecnico Marco La Verghetta, confermano la crescita e la competitività della nostra regione in questa disciplina.

I risultati conseguiti”, ha aggiunto Passacantando, “testimoniano l’impegno, la dedizione e il talento dei nostri atleti, nonché l’eccellente lavoro svolto dal Tsn Pescara. L’Abruzzo continua a brillare a livello internazionale, portando avanti una tradizione sportiva che ci rende fieri.

Ringraziamo tutti coloro”, ha concluso il Presidente del CONI Abruzzo, “che contribuiscono al successo dello sport abruzzese, e auguriamo ai nostri atleti il meglio per le prossime tappe del World Tour e, soprattutto, per i Mondiali di novembre al Cairo. Continuiamo a supportarli con entusiasmo, certi che sapranno regalarci nuove emozioni e successi”.