Calcio: il Pescara contro la Vis Pesaro nei playoff di serie C

Adesso c'è l'ufficialità. Sarà la Vis Pesaro l'avversario del Pescara nel secondo turno nazionale dei play off promozione di serie C, valido per i quarti di finale. Già mobilitati i tifosi biancazzurri.

Gli uomini di Baldini, testa di serie nel sorteggio di questa mattina, giocheranno domenica 18 maggio la gara di andata in terra marchigiana e mercoledì prossimo, 21 maggio, il ritorno all'Adriatico. In campionato il Pescara con la Vis ha perso 1-0 in trasferta e poi pareggiato tra le mura amiche.