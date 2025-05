Domenica 18 maggio c'è la Maratonina del mare: i divieti

L’Asd Runners Pescara ha organizzato per domenica 18 maggio la manifestazione podistica denominata “Maratonina del mare 2025 - 10a edizione” in programma dalle ore 9 alle ore 14. La manifestazione interesserà alcuni tratti viari cittadini (con partenza e arrivo all'Auditorium Flaiano) per cui saranno in vigore alcuni divieti, domenica mattina. Eccoli.

Dalle ore 7 alle ore 13 (e comunque fino alla fine della gara podistica) scatterà il divieto di transito nelle strade interessate dalla manifestazione ed in particolare, partendo da Auditorium Flaiano, su: lungomare C.Colombo, via A.Doria, ponte dell’Asse Attrezzato, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele II (tratto da piazza Duca d’Aosta a corso Umberto I), corso Umberto I (tratto da corso Vittorio Emanuele II a via C.Battisti), via C. Battisti (tratto da corso Umberto I a via L.Muzii), via L.Muzii (tratto da via C.Battisti a viale della Riviera), viale della Riviera nord (da piazza M.Muzii alla Nave di Cascella), lungomare G.Matteotti, via Raffaele Paolucci, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud fino all’ingresso del porto canale, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare C.Colombo con rientro all’Auditorium Flaiano (percorso da ripetere due volte) e conclusione gara podistica all’interno di detta struttura culturale.

Dalle ore 06 alle ore 14 (e comunque fino alla fine della gara podistica e/o cessate esigenze) scatterà il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla golena sud, sul lungomare Cristoforo Colombo/lungomare Papa Giovanni XXII, in prossimità dell’arrivo gara (nel tratto compreso tra il ponte del Mare e l’ingresso del Marina di Pescara-porto Turistico), sul lungomare Cristoforo Colombo, in prossimità dell’ingresso all’Auditorium Flaiano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla manifestazione sportiva: https://www.facebook.com/groups/AsdRunnersPescara.