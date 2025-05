Vela, giovani atleti abruzzesi conquistano medaglie

Riportano a casa successi i giovani atleti legati alla FIV IX Zona Abruzzo e Molise che hanno gareggiato in competizioni nazionali e zonali nel weekend appena trascorso. Nella regata nazionale che si è svolta sul lago di Bracciano nell’ambito del Rome Foil Festival hanno conquistato la medaglia di bronzo Vincenzo Sebastiani e Maria Fiorenza nei Nacra 15 mentre Carlo D’Amico e Alberto Dell’Atti sono saliti sul primo gradino del podio nella categoria Hobie Dragoon, entrambi gli equipaggi sono del Team Svagamente di Pescara.

Un vento teso sui 12/15 nodi ha invece accompagnato i giovani atleti nella tappa del circuito zonale di Termoli dedicata alle classi Ilca 4 ed Optimist. Tre sono state le prove per tutte le classi. Negli Ilca 4 grande successo dei tesserati con il Circolo Nautico Pescara 2018: primo posto per Edoardo Caporale (CNP2018), seguito da Claudio Bandanini (CNP2018) e Alberto Pacifico (CNP2018), mentre Nicole Lanuti (CNP2018) è prima sul podio femminile. Nella classe Optimist divisione B (Cadetti) ha vinto Emanuele Marfisi (LNI Ortona) seguito da Nicola Gileno (CV Ortona) e Francesco Di Loreto (CV Ortona). Nicole Borsini (CNP2018) è prima negli Optimist divisione B femminili. Nella categoria A (Juniores), sempre Optimist, sul primo gradino del podio Francesco Cipolloni (LNI Ortona), secondo posto per Nicola Forleo (LNI Ortona) e terzo Mario Ulacco (CV Ortona).