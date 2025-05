IC Pescara 9 in Festa... dello Sport

Una mattinata di condivisione, formazione e divertimento per gli allievi dell’IC Pescara 9. Gli allievi delle classi quinte della scuola primaria e dell’intera scuola secondaria di primo grado sono stati protagonisti della “Festa dello Sport” organizzata dal Comprensivo. L’iniziativa è stata ospitata ieri (30 maggio) nel Complesso Sportivo ex Gesuiti, a Pescara Colli.

Numerose le attività proposte: dal baseball alla pallamano, passando per il rugby e il minibasket. Il tutto sotto la guida attenta dei docenti del dipartimento di scienze motorie, delle associazioni Yellow Wave Pescara, Pescara Rugby, HC Handball Club Pescara, Pescara Baseball & Softball Club e del tecnico FIR Amalia Carulli.

«La Festa dello Sport rappresenta per il nostro Istituto un momento altamente educativo, di forte valenza formativa e inclusiva. Oggi, grazie alla partecipazione entusiasta delle classi quinte della scuola primaria e degli studenti e studentesse della scuola secondaria, abbiamo vissuto una giornata all’insegna del movimento, della collaborazione e del rispetto reciproco», commenta la dirigente scolastica dell’IC Pescara 9 Simona Marinelli.

«Lo sport, nella sua dimensione educativa, è strumento potente di crescita, capace di unire, motivare e valorizzare ogni singolo alunno. Ringrazio sentitamente i docenti di scienze motorie e tutti gli insegnanti coinvolti, le famiglie, e le realtà del territorio che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. È con grande orgoglio che ribadiamo il nostro impegno a promuovere una scuola attenta al benessere, alla cittadinanza attiva e alla formazione integrale della persona».

Se la Festa dello Sport ha chiuso il mese di maggio, sarà ancora lo sport la novità con cui si aprirà l’anno scolastico 2025/26. L’IC Pescara 9, infatti, è il primo istituto comprensivo della provincia ad aver attivato l’indirizzo a curvatura sportiva, che sarà inaugurato a settembre. Un nuovo percorso triennale che amplia la già ricca offerta formativa del comprensivo e che coinvolgerà una delle future classi prime della secondaria di primo grado “Virgilio”, con sede in via Di Sotto a Pescara Colli.​

L’obiettivo è diffondere la conoscenza e la pratica di sport anche minori come importante opportunità di crescita personale, nonché di socializzazione e di inclusione. La curvatura sportiva prevede un potenziamento delle ore di scienze motorie: nello specifico, saranno tre le ore aggiuntive alle due curricolari della mattina, da svolgersi in continuità con l’orario scolastico una volta a settimana e in stage formativi.