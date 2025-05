A Pescara le Finali giovanili di Pallamano 2025 under 16 e under 18. Sono il Palasport Ciro Quaranta di via Elettra e il Palazzetto Giovanni Paolo II di via San Marco le strutture che accolgono in questi giorni gli oltre mille partecipanti a questo nuovo appuntamento sportivo nazionale che si svolge in città.

Dal 20 al 22 giugno, poi, il capoluogo adriatico ospiterà anche le Finali Promozione di Serie B maschile, che vedranno in campo l’HC Pescara. Tutti i dettagli saranno illustrati martedì 3 giugno, in conferenza stampa, alle ore 11:15, nella sala Giunta del Comune. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l'assessore allo Sport Patrizia Martelli e il vice presidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Handball (Figh) Massimiliano Bardini.