Vela, l'abruzzese Di Pilla argento agli Europei Optimist 2025

L’Italia è sul podio dei Campionati Europei Optimist 2025 che si sono appena conclusi in Turchia, a Çeşme, nelle acque del Mar Egeo, grazie alla performance velica del giovane atleta di Pescara Nicola Di Pilla che è tesserato con il Circolo Velico di Bari. Un risultato emozionante per la capacità del velista di scalare la classifica nell’ultima giornata, passando dal tredicesimo al secondo posto assoluto su ben 258 atleti provenienti da 43 nazioni. Un confronto tecnico di altissimo livello che ha messo a dura prova tutti i concorrenti del Campionato Europeo, organizzato dall’Arkas Çeşme Sailing Club, che si è svolto dal 24 maggio al 4 giugno.

Di Pilla ha sfiorato il primo gradino del titolo europeo di appena due punti rispetto al vincitore, il turco Cengiz Eren Güvenç, che ha conquistato la leadership davanti al pubblico di casa. L’Italia con Di Pilla archivia questa quarta edizione con grande soddisfazione anche per i risultati raggiunti dagli altri componenti della squadra azzurra: Filippo Noto (S. Canottieri Marsala) ha concluso al settimo posto, Matteo Ravaioli (C.V. Ravennate) al ventunesimo e Tommaso Cucinotta (L.N.Ostia) al ventiduesimo.

Tra le ragazze l’Italia chiude con Irene Faini (C. N.Bardolino) al diciassettesimo posto in Gold Fleet, Nita Cittar (Società Triestina Sport del Mare) al ventesimo e Annalie Meoni (Fraglia Vela Malcesine), prima nella Silver Fleet, cinquantanovesima nella classifica generale. Il team azzurro si posiziona al terzo posto nella Nation Cup ed è pronto ad affrontare il prossimo appuntamento, il Campionato del Mondo di Portorose, in programma dal 26 giugno al 6 luglio.